Архитекторы и урбанисты призвали спасти Электрозавод от сноса

Главный редактор Archi.ru Юлия Тарабарина рассказала «Коммерсанту FM», что для территории Электрозавода разрабатывали несколько вариантов реконструкции. Некоторые из них предполагали сохранение зданий, другие — частичный снос. Однако в 2025 году комплекс лишился статуса выявленного объекта культурного наследия, после чего «вопрос перешел в плоскость доброй воли — как города, так и собственников». «Но получается, что даже собственник уже ничего не может, раз ему предписали снести все», — сказала Тарабарина.