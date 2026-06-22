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В России покажут 4К-версию «Ведьминой службы доставки» Хаяо Миядзаки

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Киномания», RWV Film

16 июля в российский прокат выходит аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» в 4K-реставрации. Лента выйдет в новом дубляже «Студийной банды». Подробностями и трейлером поделился с «Афишей Daily» дистрибьютор «Киномания».

По сюжету молодая ведьма Кики, исполняя древнюю традицию, покидает свой дом на год, чтобы научиться самостоятельной жизни. Вместе с верным котом Дзидзи она поселяется в приморском городе, где открывает службу доставки. Постепенно Кики сталкивается с трудностями взросления, одиночеством и поиском себя.

Видео: «Киномания», RWV Film

«Ведьмину службу доставки» Хаяо Миядзаки снял по мотивам одноименного романа японской писательницы Эйко Кадоно. Лента считается одной из самых личных работ аниматора. 

Премьера «Ведьминой службы доставки» состоялась в 1989 году. Она стала первым крупным коммерческим успехом студии Ghibli. Именно после ее выхода студия закрепила за собой статус одного из главных анимационных брендов Японии. 

По роману «Ведьмина служба доставки» готовят игровой сериал. Проект разрабатывает Би-би-си Studios Kids & Family совместно с британской продюсерской компанией Wheel in Motion и японской корпорацией Kadokawa Corporation. Сценаристом адаптации выступит Ирена Бригналл («Маленький принц»). 

Ведьмина служба доставки
Мультфильм / с 22 июня
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