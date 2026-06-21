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В Москве градостроительно-земельная комиссия одобрила снос Электрозавода

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @archi_ru

Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила решение снести комплекс зданий Электрозавода, сообщили в проекте Archi.ru со ссылкой на источники.

На его месте могут построить жилые комплексы или офисные здания. Территорией с 2020 года занимается застройщик ГК «Эталон». 

«С одной стороны, очень жалко Электрозавод, с другой стороны без сноса фин. модель проекта тут ляжет и проект физически никогда не выйдет на рынок. <…>Ре
ставрация любого объекта культурного наследия стоит конских денег», — написал в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Петр Монич. Для многих снос кластера станет потерей места, вокруг которого складывалось сообщество, отметил урбанист Аркадий Гершман в разговоре с «Коммерсант FM».

Комплекс выполнен в неоготическом стиле. Его построили в 1917 году по проекту архитектора Георгия Евланова. С 2000-х годов помещения в здании сдавались в аренду. Там разместились офисы, склады, студии и мастерские.

В февраля 2025 года на Электрозаводе произошел пожар. Пятеро пострадавших госпитализировали, из здания самостоятельно эвакуировались 80 человек, еще 120 спасли пожарные. После этого, в июле 2025 года, кластер лишили статуса выявленного объекта культурного наследия.

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