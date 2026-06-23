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Фестиваль-город: как прошел Пикник Афиши х Сбер в Москве

Афиша Daily
8 мин на чтение
Фото: Пикник Афиши х Сбер

Пикник Афиши x Сбер в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 20 июня 2026 года посетили более 30 тысяч человек. Событие превратилось в настоящий фестиваль-город в атмосфере яркого луна-парка. Десятки тысяч гостей, легендарные камбэки, рекордные пять фуд-кортов — Москва прожила этот день на максимальной громкости.

Гости наслаждались выступлениями артистов на пяти сценах, успели проверить ментальное здоровье, постоять на гвоздях, сразиться в VR-теннис и даже спроектировать собственный арт-объект.

Музыкальная программа: сцены и громкие камбэки

Одним из ключевых событий музыкальной программы стало триумфальное возвращение на большую сцену группы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным — главные стиляги страны исполнили «Московский бит», «Васю», «Любите, девушки» и другие культовые хиты, впервые за долгие годы сыграв полноценный концерт.

Еще одним важным событием для любителей ностальгии стали реюнионы: легендарный поп-дуэт Мальбэк & Сюзанна представил новую главу своего творчества, а группа Петара Мартича и Лизы Громовой «Озёра» вернула нам дух 2010-х.

На главной сцене гремели масштабные шоу от Zoloto и ЛСП, на площадке музыкального сервиса «Звук» выступили Feduk, а также OG Buda и Mayot в неожиданном, но эффектном сопровождении живого бенда и другие.

На фестивале было много свежих имен. На шоукейсе «Заря» команда «Афиши Daily» открыла публике исполнителей, в которых видит будущее российской музыки, — от ироничного хип-хопа «Академический отпуск» и джаза Illo.Trio до поп-авангарда «Два обреза». На сцене музыкального сервиса «Звук» шоукейс FRWRD Music и Carnival Records («Форвард Мьюзик» и «Карнивал Рекордз») представил главного лирика русского рэпа Markul и главного музыканта жанра Saluki, а также рэп-гика Куока, нео-поп-исполнительницу Sabu, яркого фрешмена Арустамова и многих других.

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От психосессий до караоке

Пикник Афиши x Сбер подарил гостям масштабную событийную программу. Например, для тех, кто хотел заняться творчеством, школа искусств КУСТ открыла мастерскую по созданию марионеток. А на площадке «Твоя группа» каждый желающий мог освоить базовые аккорды и выступить в рок-караоке с живыми музыкантами, почувствовав себя полноценным участником большого события.

На фестивале работал целый бьюти-квартал, где можно было создать специальный пикниковый образ: студии Soda, Ma and Mi, парикмахерская Birdie и барбершоп Britva заплетали косы, делали экспресс-укладки и наносили блестки со стразами.

В перерывах между танцами посетители приходили на экспресс-консультации от Московского института психоанализа, сеансы гадания на Таро в «Вершину», массаж в зону Kushetka или просто отдыхали в гамаках у бассейна «Силы ветра».

Музейные квесты, спорт, быстрые свидания и благотворительность

В этом году посетители Пикника Афиши x Сбер много занимались спортом и активными играми, а также проходили музейные квесты.

Спортивная зона удивляла разнообразием: от VR-тенниса и смузибайков «Московского спорта» до классического фитнеса с World Class, футбольных игр с «Чемпионатом» и профессиональных уроков от Ассоциации гольфа России. Для любителей живого общения и новых знакомств работала интерактивная зона быстрых свиданий Twinby, а также гигантские 8-метровые качели ТНТ, раскачать которые можно было только вместе с другими участниками.

Культурный партнер фестиваля — Фонд Потанина — открыл зону «Поле впечатлений»: кураторскую «карусель музеев» от Дарьи Тишковой, где аттракционы уступали место неожиданным встречам с искусством. Так, Государственная Третьяковская галерея в рамках совместного проекта «Добрый музей» показала инклюзивную выставку «Музей в музее». Музей Москвы погрузил гостей в быт рубежа веков. В зоне советских игровых автоматов гремели ретротурниры. Музей криптографии удивил масштабным цифровым GPS-артом. А в павильоне Музея архитектуры гости проектировали арт-объект на основе своих воспоминаний.

Благотворительный фонд ПБЖ «Ника» представил проект «Питомец на день»: посетителям предложили выбрать карточку реального подопечного приюта, пройти вместе с ним пять игровых станций, узнать все о правильном уходе за животным и решить, как вы хотите помочь — оформить разовый донат, подписаться на ежемесячную помощь или забрать друга домой.

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Луна-парк, детский городок, рекордно большая гастрозона, фотобудка и зеркальный лабиринт

Главным развлечением вне сцен стал огромный луна-парк с 16-метровым колесом обозрения от титульного партнера фестиваля Т2, с тирами и автоматами-хватайками.

В детской зоне юных гостей ждала отдельная вселенная: юбилейная карусель «Союзмультфильма», замок «Детского радио», надувной диван «Авиапарка», полоса препятствий с призами от World Class и аквагрим. Творческие мастерские развернули Детская школа дизайна НИУ ВШЭ (арт-объекты и костюмы) и Brick Labs (луна-парк из кубиков). Для малышей от трех лет работал детский клуб с ситтерами от «Вашей няни» и BertToys, а уличный кинотеатр «Смешарики сквозь вселенные» увлекал в новые миры. На театральной — пятой — сцене разворачивался целый детский спектакль с настоящими артистами, за которым пристально следили маленькие посетители фестиваля. Перекусить всей семьей можно было в гастрозоне «Вкусвилла» с бургерами, мороженым и пикниковыми корзинами, а комната матери и ребенка от Levrana обеспечивала комфорт даже самым маленьким. Завершала картину ярмарка «Мегамаркет для детей» с десятками локальных брендов — от одежды и косметики до книг и игрушек.

Впервые на Пикнике масштабно была представлена гастрозона: заработали сразу пять тематических фуд-кортов — от центрального гастрохаба до ВИП-зоны и Freak Show by Underdog. На них развернулись более 70 ресторанов. Перемещаться и ориентироваться в таком большом количестве помогала интерактивная карта от «Афиши Рестораны».

Недалеко от гастрозоны расположились сразу две локации от медиа. Фотобудка «Афиши», где вместо объектива был взгляд художника, вместо фото — портрет в моменте счастья. Иллюстратор рисовал гостей за минуты, и каждый уносил с собой не просто картинку, а личное воспоминание о самом музыкальном дне лета. А зеркальный коридор от «Ленты.ру» наглядно показывал путь от искажений медиапространства к точности информации без фильтров и шума.

На фестивальном маркете в этом году были представлены десятки участников: лучшие марки украшений, аксессуаров, книг, ароматов, уходовой и декоративной косметики, одежды для детей и взрослых, а также поп-апы в зоне шопинга.

В камерной зоне бренда Poison Drop для гостей устроили моментальные свадебные церемонии с фатой и памятными свидетельствами, в ходе которых «поженили» более 80 пар. К алтарю вели креативно — с кольцами и видеосъемкой важного момента.

Оформление и сценографика

Уникальный визуальный код фестиваля-города разработал технический директор фестиваля Евгений Спектор, создавший пять концептуальных сцен-метафор. Главная площадка предстала в виде сияющих американских горок, сцена музыкального сервиса «Звук» была навеяна искусством нижегородского художника Максима Трунова, а электронная площадка превратилась в динамичную карусель. Пространство для молодых музыкантов выполнили в форме рыбы-удильщика, несущей свет из творческих глубин, в то время как театральная детская сцена воссоздала чудесную атмосферу классического кукольного театра.

За концептуальное зонирование пространства отвечали художник и дизайнер Илья Коюшев и главный декоратор Пикника Афиши Елена Спектор, создавшие четыре тематические входные арки. Гостей маркета встречала ироничная жаба с вешалкой, спортивную зону украшала цирковая йогиня, а фуд-корт — коты с рыбами. Для детского сектора спроектировали особую двойную арку в виде клоунов, разделяющую потоки на проходы для взрослых и детей.

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Дальше — в Питер!

8 августа Пикник Афиши х Сбер приедет в Северную столицу на Елагин остров вместе с рэп- и поп-флагманом Feduk, экспериментатором Slava Marlow, легендой уральского рока Сергеем Бобунцом, альтернативщиками Cupsize, яркой поп-певицей Минаевой и многими другими. Программа и билеты здесь.

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