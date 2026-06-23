По игре Sea of Thieves снимут фильм

В Xbox рассчитывают активнее развивать свои франшизы в кино и на телевидении после успеха «Minecraft в кино» и сериала Fallout. «Minecraft в кино» стал пятым самым кассовым фильмом 2025 года, а Fallout — вторым самым просматриваемым сериалом на Prime Video.