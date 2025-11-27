Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае

Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае. Об этом блогер рассказал во время прямого эфира на Twitch. Он прошел 10 дней назад, но только сейчас на него обратили внимание многие паблики и СМИ.
«Я работаю здесь (в Дубае) в доставке. Доставляю еду. Так что, ребята, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — сказал Милохин. Он также добавил, что пока не намерен возвращаться в Москву.
Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года и перебрался в Дубай. Эмиграции блогера предшествовала просьба Екатерины Мизулиной призвать его в армию. Глава Лиги безопасного интернета обвинила Милохина в «русофобских заявлениях», которые якобы «расстроили многих россиян».
Милохин говорил, что после переезда долгое время жил у друзей. Позже звезда соцсетей начала заниматься боксом. В 2024 году он победил блогера из Индии Аджмала Хана в своем первом боксерском поединке.
«В мечтах — профессиональная карьера. Конечно, не такая большая, как у профи, но тоже хочется выступать в MGM Grand (арена в Лас-Вегасе. — Прим. ред.). Смешно звучит, но, бро, нет ничего невозможного», — говорил блогер в июне в интервью изданию Sports.ru.