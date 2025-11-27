Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад

Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае

Фото: из соцсетей Дани Милохина

Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае. Об этом блогер рассказал во время прямого эфира на Twitch. Он прошел 10 дней назад, но только сейчас на него обратили внимание многие паблики и СМИ.

«Я работаю здесь (в Дубае) в доставке. Доставляю еду. Так что, ребята, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — сказал Милохин. Он также добавил, что пока не намерен возвращаться в Москву.

Видео: milokhindanya/Twitch

Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года и перебрался в Дубай. Эмиграции блогера предшествовала просьба Екатерины Мизулиной призвать его в армию. Глава Лиги безопасного интернета обвинила Милохина в «русофобских заявлениях», которые якобы «расстроили многих россиян».

Милохин говорил, что после переезда долгое время жил у друзей. Позже звезда соцсетей начала заниматься боксом. В 2024 году он победил блогера из Индии Аджмала Хана в своем первом боксерском поединке.

«В мечтах — профессиональная карьера. Конечно, не такая большая, как у профи, но тоже хочется выступать в MGM Grand (арена в Лас-Вегасе. — Прим. ред.). Смешно звучит, но, бро, нет ничего невозможного», — говорил блогер в июне в интервью изданию Sports.ru.

