Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву

Французский художник JR обернет тканью парижский мост Пон-Неф в дань уважения Христо Явашеву и Жанне-Клод. Об этом сообщает The Guardian.
Проект, получивший название Pont Neuf Cavern, JR собирается реализовать в июне следующего года. Художник называет проект «на 100% самым сложным, что он когда-либо делал».
Обернув 232-метровый мост, артист планирует создать внутри настоящую пещеру. «Вы увидите громадную скальную формацию посреди города. Это будет очень дезориентирующе», ― комментирует он.
JR обернет Пон-Неф тканью спустя 40 лет, после того как супруги-художники Христо и Жанна-Клод, сделали то же самое.
«То, что меня пригласили сделать что-то спустя 40 лет на том же мосту, — огромная ответственность, но и невероятный момент для меня. Возможность создать что-то по-настоящему завораживающее, заставить себя выйти за пределы привычного и сделать работу, которая, надеюсь, тоже оставит след в Париже и, возможно, в мире, как это сделали Христо и Жанна-Клод», ― отметил он.
Реализовать этот проект художнику предложил племянник Христо, Владимир Явашев. Он же курировал обертывание Триумфальной арки в 2021 году ― проект, который Христо не успел реализовать при жизни.
В 1985 году, когда Явашев впервые решил обернуть Пон-Неф, тогдашний мэр Жак Ширак согласился на проект далеко не сразу. Художнику пришлось побороться за свою идею. Сейчас градоначальница Анн Идальго сразу же дала проекту зеленый свет.
Жанна-Клод умерла 18 ноября 2009 года, а ее супруг и творческий партнер Христо Явашев ― 1 июня 2020-го. Пара наиболее известна проектами по обертыванию предметов и пространств ― от велосипеда до немецкого Рейхстага и даже целых островов.