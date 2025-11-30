Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву

«То, что меня пригласили сделать что-то спустя 40 лет на том же мосту, — огромная ответственность, но и невероятный момент для меня. Возможность создать что-то по-настоящему завораживающее, заставить себя выйти за пределы привычного и сделать работу, которая, надеюсь, тоже оставит след в Париже и, возможно, в мире, как это сделали Христо и Жанна-Клод», ― отметил он.