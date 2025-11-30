Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»

В конце октября Клуни объявил о работе над новым фильмом из серии о Дэнни Оушене — и неожиданно похвалил тех, кто ограбил Лувр. «Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но как профессиональный вор [имею в виду свою роль] я был горд за этих парней. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все новостные организации? Прямо как в „Оушенах“. Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие. Нам теперь как-то соответствовать этому», — пошутил Клуни.