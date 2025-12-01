Москвичам пообещали очень теплый декабрь
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»

6 декабря в клубе Tau пройдет вечеринка от создателей проектов Urban Dreams и Midsummer Night’s Dream. Организаторы позиционируют мероприятие как финальную гранд-вечеринку, призванную эффектно завершить первую четверть XXI века.

Тематика вечера — «Тайный город». Авторы проекта Rise Entertainment Жу Монтвилайте и Владимир Месхи намекнули, что событие станет продолжением коллаборации с одноименным фэнтези-сериалом ТНТ, премьера которого ожидается в 2026 году.

Хедлайнером мероприятия станет сербский диджей и музыкальный продюсер Tebra. В лайнапе также заявлены Aza Sirelis, Agata и Spy.der.

Интерьер клуба Tau будет полностью преобразован. Для гостей организуют несколько фотозон и отдельные лофт-пространства, где можно будет примерить на себя роли скрытых артистов фильма. Всего в пространстве будут находиться около 250 актеров и перформеров, которые будут взаимодействовать с посетителями.

Организаторы вводят обязательный костюмированный дресс-код. Примеры образов для вдохновения будут опубликованы в социальных сетях.

