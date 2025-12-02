Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»
Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ

Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена

Фото: Voltage Pictures

Скарлетт Йоханссон в интервью The Daily Telegraph поддержала режиссера Вуди Аллена, несмотря на многолетние обвинения в его адрес со стороны падчерицы Дилан Фэрроу.

Актриса, снявшаяся в трех фильмах Аллена, осталась одной из немногих знаменитостей, поддерживающих режиссера. В 2019 году Йоханссон заявила: «Я люблю Вуди. Я верю ему и буду работать с ним в любое время».

В новом интервью актриса прокомментировала возможную негативную реакцию на свою позицию, отметив, что ей «трудно сказать», повлияло ли это на ее профессиональную или личную жизнь.

«Вы никогда точно не знаете, каков будет эффект домино. Но моя мама всегда поощряла меня оставаться самой собой, [понимая,] что важно иметь принципы и отстаивать то, во что ты веришь», — сказала Йоханссон.

Вуди Аллен был обвинен его приемной дочерью Дилан Фэрроу в сексуальном домогательстве к ней в 1992 году, когда ей было 8 лет. Режиссер отвергал это обвинение, считая, что девушка говорит об этом по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после слов Фэрроу начали проверку, но она ничем не закончилась.

