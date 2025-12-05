По «Людям в черном» снимут новый фильм

Сценарий начнет писать Крис Бремнер («Плохие парни навсегда»). После завершения работы он покажет его Уиллу Смиту. Если актеру понравится, он вновь повторит роль агента Джея. При этом неизвестно, будет у него главная или второстепенная роль. Вернется ли в проект Томми Ли Джонс и каким будет сюжет, тоже держат в секрете.