В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»

Фото: Ludvig14

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга утвердил проект реставрации и использования бывшего следственного изолятора «Кресты».

Вместо тюремных корпусов здесь появится современное общественное и туристическое пространство. По плану на территории бывшего СИЗО, который функционировал до 2017 года, будут созданы:

  •  мультимедийный музей, посвященный истории места;
  • два гостиничных комплекса;
  • гастрономическая улица с ресторанами и кафе;
  • пешеходный променад с арт-объектами.

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, весь комплекс станет пешеходным, а архитектурной и смысловой доминантой по-прежнему останется храм Святого Александра Невского. После завершения работ проект создаст около 1200 новых рабочих мест.

В 2013 году власти Петербурга планировали разместить в Крестах офисы, арт-отели, дизайнерские шоурумы, магазины и рестораны. Проект хотели реализовать по схеме государственно-частного партнерства, но он не получил развития. В прошлом году передать Кресты РПЦ предлагал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В итоге в 2023 году ФСИН передала Кресты «Дом.рф» для продажи. В госкомпании обещали, что территория бывшего СИЗО обзаведется новыми востребованными функциями и вернется в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры.
 

