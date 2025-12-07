Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре

Городок находился со стороны Зимней канавки. «Луврская история нам помогла. У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя», — рассказал Пиотровский.