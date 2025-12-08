Фамке Янссен не приедет на «Comic Con Игромир»

Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию

Фамке Янссен не приедет на «Comic Con Игромир»

Фото: Twentieth Century Fox

Актриса Фамке Янссен не сможет поучаствовать в московском «Comic Con Игромир», который пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев-центре».Об этом рассказали в соцсетях фестиваля.

«8 декабря, за четыре дня до старта „Comic Con Игромир“, актриса Фамке Янссен сообщила нам, что не сможет принять участие в фестивале в связи с конфликтом в расписании», — говорится в сообщении. Актриса передала извинения гостям ивента и своим фанатам. Остальная программа мероприятия не изменится.

Ожидалось, что Янссен пробудет в Москве все три дня фестиваля и пообщается с фанатами во время специальной Q&A-сессии. Гости, которые купили билеты специально для встречи с актрисой, могут оформить возврат стоимости билетов без каких‑либо штрафов, включая сервисный сбор. «Мы гарантируем полный возврат средств — по всем вопросам, в том числе по компенсации транспортных расходов для тех, кто собирался прибыть в Москву из других городов», — сообщили организаторы.

Поклонники знают Фамке по ролям Джин Грей в саге «Люди Икс» и Ксении Онатопп в серии бондианы «Золотой глаз». Ее фильмография насчитывает более 80 работ, включая «Факультет» Роберта Родригеса, «Знаменитость» Вуди Аллена, «Части тела», «Поворот реки», «Хемлок Гроув», «Как избежать наказания за убийство», «Амстердамская империя» и другие.

Comic Con Игромир
Концерт / 14 декабря
