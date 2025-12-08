Фамке Янссен не приедет на «Comic Con Игромир»

Ожидалось, что Янссен пробудет в Москве все три дня фестиваля и пообщается с фанатами во время специальной Q&A-сессии. Гости, которые купили билеты специально для встречи с актрисой, могут оформить возврат стоимости билетов без каких‑либо штрафов, включая сервисный сбор. «Мы гарантируем полный возврат средств — по всем вопросам, в том числе по компенсации транспортных расходов для тех, кто собирался прибыть в Москву из других городов», — сообщили организаторы.