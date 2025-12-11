Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове

Фото: Signal/VK

Signal Factory от команды фестиваля Signal в 2026 году пройдет в Чехове на территории промышленного массива «Энергомаш». Об этом говоритcя в соцсетях проекта. Мероприятие состоится 22–24 мая.

В лайн-апе более 70 артистов на шести сценах, интегрированных в заводские конструкции и природный ландшафт, а также арт-интервенции, медиаинсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательный блок, детские события и кэмпы креативных комьюнити. "Новая форма, неизведанная земля, узнаваемая энергия. Экосистема Signal создает мультиформатный фестивальный уикенд, открывающий юбилейный сезон", - рассказала команда в анонсе. 
 

Источник: @signal_live


В 2025 году  власти Калужской области отказались согласовывать проведение фестиваля в арт-парке «Никола-Ленивец». Решение чиновники объяснили потенциальными рисками из-за атак беспилотников. Мероприятия из программы фестиваля после этого прошли в Москве с 15 по 17 августа как серия городских событий на разных площадках.

Новость дополняется

