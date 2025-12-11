Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года

Фото: Netflix

Netflix представил тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Он получил название «Берлин и дама с горностаем».  Премьера запланирована на 15 мая 2026 года.

В продолжении расскажут об ограблении в Севилье. Берлин и Дамиан инсценируют кражу картины «Дама с горностаем», однако их настоящая цель — герцог Малаги и его жена, шантажирующие Берлина.

Видео: Netflix

В сериале вновь сыграют Педро Алонсо, Мишель Дженнер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья Фернандес и Джоэл Санчес.  Шоураннерами проекта выступили Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато, режиссерами восьми эпизодов — Альберт Пинто, Давид Баррокаль и Хосе Мануэль Кравиото.

Первый сезон сериала «Берлин» вышел в конце 2023 года. В нем Берлин и его команда готовили ограбление одного из ведущих аукционных домов Парижа.

