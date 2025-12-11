Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе

Швейцарский певец Немо вернет награду за победу в песенном конкурсе «Евровидение» в знак протеста против участия Израиля в состязании 2026 года. Об этом сообщил The Guardian.
26-летний артист заявил, что существует «явный конфликт» между идеалами «Евровидения» — «единством, инклюзивностью и достоинством для всех» — и допуском Израиля до участия в конкурсе.
«Хотя я безмерно благодарен сообществу, окружавшему этот конкурс, и всему, чему этот опыт научил меня как личность и как артиста, сегодня я больше не чувствую, что этому трофею место на моей полке», — подчеркнул Немо.
Участие Израиля в песенном конкурсе вызвало негодование у некоторых людей в связи с военной операцией, которую армия страны начала в палестинском секторе Газа после теракта ХАМАС в октябре 2023 года. Ее осуждают граждане многих стран, обвиняя израильскую армию в излишней жестокости и даже военных преступлениях.
В 2024 году преставительница Израиля Эден Голан заняла на «Евровидении» пятое место. В 2025 году израильская певица Юваль Рафаэль стала второй, хотя ее выступление пытались сорвать пропалестинские активисты.
Европейский вещательный союз отказался исключить Израиль из состава участников «Евровидения» в 2026 году. После этого Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения объявили о бойкоте конкурса. К ним позднее присоединилась Исландия.