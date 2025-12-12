Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter

Paramount показала на церемонии The Game Awards 2025 первый тизер новой игровой адаптации «Street Fighter» («Уличный боец»). Ролик представили прямо на сцене актеры, вошедшие в звездный состав картины.
Действие фильма развернется в 1993 году. По сюжету давние соперники Рю (Эндрю Кодзи) и Кен Мастерс (Ноа Сентинео) будут вынуждены вновь вступить в бой, когда таинственная Чунь Ли (Каллина Лян) привлечет их к участию во Всемирном турнире воинов.
Однако за этим соревнованием скрывается опасный заговор, который заставит героев не только сразиться друг с другом, но и противостоять призракам своего прошлого.
В актерский состав вошли 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Ноа Сентинео (Кен), Орвилл Пек (Вега), Роман Рейнс (Акума), Эндрю Кодзи (Рю) и Каллина Лян (Чунь Ли). Режиссером фильма выступает Китао Сакурай («Шоу Эрика Андре»).
Производством ленты занимается компания Legendary совместно с правообладателем франшизы — японской студией Capcom. Дистрибьютором выступит Paramount Pictures. Премьера фильма запланирована на 16 октября 2026 года.