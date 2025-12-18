Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит

«Мы создаем атмосферу, где каждый может замедлиться, отдохнуть и почувствовать себя как дома. Эффективность, скорость и решения — важные аспекты урбанистики, но мы редко говорим о праве на паузу и удовольствие. В мегаполисе это необходимость, а не роскошь. В нем нужны места для отдыха и тишины. Мы попросили архитекторов и художников рассказать об архитектуре на языке чувств и эмоций», ― отметил главный архитектор Москвы и создатель фестиваля Сергей Кузнецов.