Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит

Фото: Слава Замыслов

В Музее Москвы стартовал фестиваль «Архитектура для людей» — выставка-ретрит про то, как расслабиться и восстановить ресурсы в мегаполисе. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия. 

Экспозиционная часть феста называется «Смена ритма». Она состоит из павильонов-оазисов, где можно познакомиться с архитекторами, дизайнерами и художниками, которые преображают облик столицы. На входе посетителей просят разуться ― организаторы называют это первым московским фестивалем, который проходит в носках.

Художник и скульптор Григорий Орехов обустроил на выставке песочный «пляж», на котором свет конструирует пространство. В павильоне СПИЧ гости будут совместно плести большой кокон и качаться в гамаке. В пространстве архитектора Александра Бродского макет сталинской высотки накрывает «Москву-Сити», отсылая к прошлому веку.

Дизайн-студия Radugadesign создала место, где можно полежать с закрытыми глазами под особым освещением для медитации. Бюро Steel позволит «провалиться» в бесконечную березовую рощу, а Totan ― потеряться в сенях с щебетанием птичек, где глина оберегает от жара и холода.  

Pler Bureau завезли дачную веранду, на которой получится сыграть в шахматы. Арт-проект Yoomoota поставил в центре павильона фонтан, а бюро Saga ― показывает звезды под пение вокализа. В пространстве бюро Новое можно будет зарядиться солнечным светом, от дефицита которого страдают москвичи.  

1/9
© Слава Замыслов
2/9
© Слава Замыслов
3/9
© Слава Замыслов
4/9
© Слава Замыслов
5/9
© Слава Замыслов
6/9
© Слава Замыслов
7/9
© Слава Замыслов
8/9
© Слава Замыслов
9/9
© Слава Замыслов

Кроме выставки, обещают публичную программу: медиаторские туры, лекции и паблик-токи, а еще практики «для смены ритма» — от плетения и ароматерапии до дыхательных занятий и звуковых практик с непальскими кварцевыми чашами. 

«Мы создаем атмосферу, где каждый может замедлиться, отдохнуть и почувствовать себя как дома. Эффективность, скорость и решения — важные аспекты урбанистики, но мы редко говорим о праве на паузу и удовольствие. В мегаполисе это необходимость, а не роскошь. В нем нужны места для отдыха и тишины. Мы попросили архитекторов и художников рассказать об архитектуре на языке чувств и эмоций», ― отметил главный архитектор Москвы и создатель фестиваля Сергей Кузнецов.

Фестиваль продлится до 17 января 2025 года. Попасть на него можно бесплатно по предварительной регистрации

