Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя

По сюжету в будущем люди отказались от снов ради вечной жизни. Главная героиня должна найти и разбудить оставшихся Мечтателей, но один из них настолько отчаянно цепляется за свои фантазии, что готов умереть за них. Героиня решает подарить ему достойный конец: уходя, он увидит свой последний сон под названием «кино».