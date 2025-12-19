Артистка также запостила видео в тиктоке под ремикс своей версии композиции. В нем она появилась в новом образе, который ранее вызвал споры в соцсетях.
Солистки Serebro отреагировали на публикации Глюкозы. Они обвинили певицу в том, что та приписывает себе чужие заслуги. По словам артисток, вокал для песен Глюкозы записывает не она сама, а кто‑то другой.
«Наташа Ионова, у тебя своих треков нет, есть только хиты Макса [Фадеева]. А еще мы знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это твое творчество», — написала Serebro.
Релиз новой версии песни «Снег идет» прокомментировал и ее автор, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, создавший проект «Глюк’oZa». Он отметил, что участницы Serebro сами предложили записать кавер на композицию.
«Сказали, что любят эту песню, что она снова традиционно вирусится в соцсетях под Новый год. Я, конечно, сразу согласился. Я писал ее искренне, и если спустя столько лет люди все еще любят ее, значит, песня живая», — рассказал Фадеев.
Композитор вспомнил, что написал «Снег идет» по мотивам личной истории. Он поблагодарил слушателей, которые «помнят, слушают, чувствуют». «Эта песня — наша с вами общая зима», — заявил Фадеев.
«Этой песне 20 лет. И каждая строчка в ней — правда обо мне. Мне было пятнадцать. Однажды, зимним курганским вечером, я ждал девушку под ее окнами. Было темно, часов семь. Я увидел, как в ее окне погас свет: она заметила меня и не хотела, чтобы я видел, что она там не одна. Я сделал вид, что ухожу, а сам остался. Сидел на детских качелях во дворе и ждал. А снег шел. Крупный, новогодний. Я запрокидывал голову и ловил снежинки ртом», — поделился автор.
Певица Глюкоза в последние годы стремится переизобрести себя. Год назад «Афиша Daily» поговорила с артисткой и узнала, как она, по ее собственным словам, вышла из творческого застоя, почему считает себя непрофессиональным музыкантом и чему учится у детей-подростков.