Второстепенные персонажи поздравляют Кэрол с Рождеством в новом тизере сериала «Одна из многих»

Недавно Apple TV+ объявил, что проект стал самым популярным сериалом на платформе, обогнав такие хиты, как «Разделение», «Тед Лассо» и «Утреннее шоу». Ранее сериал уже возглавил рейтинг самых просматриваемых проектов стриминга в 2025 году. Точные данные о просмотрах компания не раскрывает.