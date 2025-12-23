«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года

На четвертой строчке рейтинга — «А ниче тот факт, что». Мем завирусился в конце 2024 года благодаря белорусскому блогеру Михаилу Сущих (Palswick) и его друзьям из объединения «Баловники сквад». Однако активно использовать его начали в этом году — популярными стали ролики, где пародируют подростковые разговоры. Мем считается официальным слоганом зумеров в 2025-м.



Замыкает топ-5 мемов этого года «Кот Бро и т.д.» — изображение серого кота, который обращается с угрозами или просто констатирует факт. Мем стал массово использоваться в середине октября 2025 года. Люди публиковали тысячи видео с котом Бро, чтобы передать мысль или кому-то пригрозить.