«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года

«ВКонтакте» и онлайн-энциклопедия Memepedia назвали самые популярные мемы 2025 года. В битве мемов в этом году участвовали 32 номинанта. Их выбирали редакторы Memepedia, а затем пользователи «ВКонтакте» в специальном мини-приложении.
Самым популярным признали мем «Сам решу-у». Он появился летом 2025 года после выпуска «Шоу Воли» с участием Розы Сябитовой и ее сына Дениса. Во время обсуждения Денис несколько раз повторил фразу «Да я сам решу», которая завирусилась в интернете.
На второй строчке рейтинга — «Лев, который все делает без удовольствия». Мем появился на основе старых демотиваторов, где львы символизировали силу и успех.
Тройку лидеров замыкает «Кот Окак». Мем появился в результате соединения двух изображений — черного кота и силуэта человека в капюшоне, саму фразу дополнили пользователи с помощью коротких роликов. Пик популярности пришелся на май 2025 года, но мем используется до сих пор.
На четвертой строчке рейтинга — «А ниче тот факт, что». Мем завирусился в конце 2024 года благодаря белорусскому блогеру Михаилу Сущих (Palswick) и его друзьям из объединения «Баловники сквад». Однако активно использовать его начали в этом году — популярными стали ролики, где пародируют подростковые разговоры. Мем считается официальным слоганом зумеров в 2025-м.
Замыкает топ-5 мемов этого года «Кот Бро и т.д.» — изображение серого кота, который обращается с угрозами или просто констатирует факт. Мем стал массово использоваться в середине октября 2025 года. Люди публиковали тысячи видео с котом Бро, чтобы передать мысль или кому-то пригрозить.
В список также попали мемы «Белый кот говорит», «Мама, вызывай такси», мем про генеральские котлы, «Пу-пу-пу». В топ также попал Прохор Шаляпин, который не создан для работы.
Кроме лучших мемов 2025 года, пользователи выбрали топ самых надоевших. Рейтинг антимемов возглавляет Лабубу. Тренд на куклу стартовал в 2024 году, его задала певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Популярность превратила Лабубу в мем, а акции компании-производителя выросли на 600%.
На втором месте — «Ганвест (фаа, пэпэ, шнейне)». Это популярный хип-хоп-исполнитель, а слова «фаа», «пэпэ» и «шнейне» артист использует в своих текстах и как элементы стиля. Они стали отдельными интернет-мемами.
Третье место в рейтинге наскучивших мемов года занимает Надежда Кадышева. Песня «Плывет веночек» стала вирусной в 2025 году. Она вызвала новую волну интереса к исполнительнице среди молодежи, а вместе с этим породила волну мемов.
На четвертое место пользователи поставили мемы о юморе миллениалов. Тренд возник как ироничное переосмысление устаревших шуток из 2000-х и 2010-х годов и стал популярен среди поколения Z (зумеров).
Пятерку самых надоевших мемов замыкает Скебоб: взъерошенная птица стала героем лета 2025 года. Ворона из тыквы в 2015 году создала американская художница Джен Норпхен.
Ранее «Афиша Daily» составила свой топ лучших мемов 2025 года. В список лучших вошли мемы «А ниче тот факт», «Окак», «Умный человек в очках», шутки о лицах Юры Борисова и Сидни Суини и другие.
В прошлом году самым популярным россияне назвали мем «Просто чиловый парень», нарисованный и опубликованный художником Филом Бэнксом в октябре 2023 года. На второй строчке расположился турецкий стрелок Юсуф Дикеч на Олимпиаде, а на третьей — мем «Никто, конечно же, не…» из передачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским.