Умерла основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская

Фото: EktbTV / YouTube

Умерла журналистка и основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская. Об этом в соцсетях сообщила телеведущая Марианна Максимовская, которая ранее была замглавреда телеканала.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по „Неделе“. И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская.

Лесневской было 83 года. Она родилась 30 мая 1943 года в Казахстане. В 60-х годах Лесневская начала работать на телевидении. В 1979 году она окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.

Лесневская создавала авторские программы о литературе и искусстве, работала над легендарной программой «Кинопанорама». В 1991 году она стала соучредительницей РЕН ТВ. В 2005 году после продажи своей доли медиахолдингу RTL Group Лесневская ушла из телекомпании.

