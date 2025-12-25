В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году

В следующем году в России не будут ограничивать работу VPN-сервисов, сказал в эфире телеканала РБК глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский.
«Это технология, которую не обуздать. Мы это прекрасно понимаем <…>, поэтому VPN никак ограничиваться не будет. Но, понимаете, мы видим, что VPN — VPN рознь, есть прямо опасные VPN. Так что будьте очень внимательны и осторожны», — отметил парламентарий.
Он заявил, что государство тратит силы на блокировку запрещенной информации «не просто так», а для противодействия экстремизму.
В разговоре с РИА «Новости» Боярский сказал, что есть «правильные» блокировки, которые соответствуют российским законам, и «недружественные», связанные с ограничениями в отношении России. Последние, по мнению депутата, тоже нужно как-то обходить.
Боярский считает необходимым снижать популярность VPN у россиян. Для этого он предлагает рассказывать, какие угрозы ждут пользователя при непрерывном использовании VPN-сервисов.
Число заблокированных VPN-сервисов в России увеличилось на 31% за год и составило к октябрю 2025-го 258. В начале сентября в стране вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за рекламу VPN и штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN.