Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»

Уолтон Гоггинс, номинированный в этом году на «Золотой глобус» за роль в третьем сезоне сериала «Белый лотос», вновь сыграл вместе с коллегой по тому же проекту Джоном Грисом.
На этот раз их встреча произошла во втором сезоне постапокалиптического хита Amazon «Фоллаут». На красной дорожке премьеры второго сезона Гоггинс рассказал, что Грис, сыгравший в сериале солдата Биффа, его давний друг.
«Когда ты работаешь с такими людьми, как Майк Уайт (создатель „Белого лотоса“), или встречаешь кого-то из этого актерского сообщества, это как встреча с семьей. А Джон и так был моим другом задолго до этого, так что было особенно приятно увидеть его», — поделился актер.
В «Белом лотосе» их персонажи уже пересекались. Герой Гоггинса, Рик, неохотно ужинал с Гари (Грис) после того, как их спутницы сдружились. Гари ранее появлялся в сериале под именем Грег — мужа Тани (Дженнифер Кулидж), возможно, причастного к ее гибели.