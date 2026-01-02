Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным

Вход во все комплексы Государственного музея Эрмитаж будет бесплатным для посетителей 7 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на музей.



Бесплатные билеты можно получить на официальном сайте музея и в его кассах в порядке живой очереди. Количество билетов в каждый комплекс зависит от его пропускной способности, вход будет организован по сеансам.



Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщал, что музей вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году – Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября) и День Эрмитажа (7 декабря).



С 1 декабря 2025 года Эрмитаж повысил цены на стандартные билеты для взрослых до 700 рублей. В музее пояснили, что это вынужденная мера, вызванная резким ростом расходов на содержание музея, обеспечение безопасности и сохранности экспонатов.