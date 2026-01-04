На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»

Спустя два года после смерти актера Мэттью Перри — актера, сыгравшего Чендлера в сериале «Друзья», — на его могиле в Лос-Анджелесе установили памятную табличку, сообщает EntertainmentWeekly. В надписи содержится трогательная отсылка к его самой известной роли
На плите выгравировано:
«Мэттью Лэнгфорд Перри
19 августа 1969 г. — 28 октября 2023 г.
Глубоко Любимый
Друг».
Последняя строка — отсылка к сериалу «Друзья», в котором Перри снимался на протяжении десяти сезонов, с 1994 по 2004 год.
Актер похоронен на кладбище «Форест-Лаун в Лос-Анджелесе». По соседству находятся могилы других известных деятелей кино: Бриттани Мерфи, Пола Уокера, Джона Риттера, Бастера Китона, Билла Пэкстона, Стена Лорела и Дэвида Кэррадайна.
Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Его тело обнаружили в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Актер долгие годы боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Перри принимал инъекции препарата в течение нескольких недель до смерти. Когда врачи клиники отказались увеличить ему дозу, актер стал добывать его нелегальным путем.
По делу о его смерти были предъявлены обвинения пяти людям. В их числе ― доктор Сальвадор Пласенсия (недавно его приговорили к 2,5 годам тюрьмы) и доктор Марк Чавес, продававшие кетамин; личный помощник Перри Кеннет Ивамаса, который помогал покупать препарат и даже делал актеру инъекции; и Эрик Флеминг, перепродававший Перри кетамин, полученный от Джасвин Сангхи, известной как «королева кетамина».