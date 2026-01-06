Селин Дион завела тикток и записала первое видео

Певица Селин Дион опубликовала видео в тиктоке. На момент написания новости ролик набрал уже более 590 тыс. просмотров и 79,7 тыс. лайков.
В видео Дион появилась в черном свитшоте с надписью «Селин». Она говорит: «Меня зовут Селин. Сколько мне лет? У меня есть дети». Затем она им подражает: «„Мы должны завести тебе тикток“. Я такая: „Что? Тикток? Я уже это слышала“. Внезапно я становлюсь крутой. Селин Дион — это круто. Это потрясающе. Тикток, я иду к тебе. Чао».
В описании к ролику певица написала: «Мне сказали: „Селин, пора…“ Я спросила: „Пора сделать что?“ Оказалось… что-то совершенно новое. Моя команда сказала, что все устроит, вернула мне телефон и тихо исчезла. Так что вот я здесь, учусь, как устроен этот мир тиктока… по одному видео за раз! Спасибо, что вы здесь, — я рада, что мы вместе».
Аккаунт Дион был активен и ранее: например, на Новый год певица уже публиковала поздравление для поклонников.