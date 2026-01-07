У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества

Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00
Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами
В России стали реже совершать кражи
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайаны Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате

У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества

Фото: соцсети

В Петербурге 7 января образовалась длинная очередь у музея Эрмитаж из-за бесплатного входа в честь Рождества, сообщила «Фонтанка».

Десятки людей на Дворцовой площади ждали возможности посетить музей. 
«Российская газета» сообщила, что в очереди появились спекулянты, которые предлагали билеты в музей за деньги. Аналогичные загруженные дни в Эрмитаже были 2 и 4 января.

Источник: сосцети

Недавно очереди появилась у гигантских весов с мандаринами на Арбате в Москве. Желающие попасть на арт-объект стоят на улице больше двух часов и даже покупают места за деньги. 

Расскажите друзьям