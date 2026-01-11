Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»

Мэтт Даффер, один из создателей шоу, говорил: «Мы намеренно оставили судьбу Одиннадцать неясной. Мы хотели, чтобы зрители почувствовали себя на месте Майка и всей группы. Вам решать, верить в это или нет. <…> Мне известен ответ. То есть ты пишешь, исходя из понимания, где правда. Росс и я знаем правду, и мы как раз обсуждали ее с Милли <…> Милли поклялась хранить тайну. <…> Я буквально написал ей: „Не вздумай рассказывать [своему лучшему другу] Ноа“».