Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры

В Москве 15-летний подросток, спасавшийся от пожара, выжил после падения с восьмого этажа. Удар смягчили высокие сугробы под окнами, сообщают РИА «Новости» и АГН «Москва».
Пожар произошел утром 12 января на улице Шаболовка, дом 10. В квартире на восьмом этаже загорелись личные вещи и мебель. Находившийся внутри юноша оказался отрезан от выхода огнем.
Чтобы спасти свою жизнь, молодому человеку пришлось выпрыгнуть из окна. При падении в сугроб подросток выжил, но получил множественные переломы. Его госпитализировали.
Пожарные спасли четырех человек. Кроме подростка никто не пострадал. Причина возгорания не уточняется.
По словам синоптика Михаила Леуса, к утру 12 января высота сугробов в Москве достигла 43 сантиметров ― это в полтора раза выше климатической нормы. В ближайшие 2–3 дня снежный покров еще немного подрастет, а затем снегопады сменятся морозами.