Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»

Нидерландская актриса Фамке Янссен, известная по франшизе «Люди Икс», вернется к роли мутанта Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день». Об этом заявил в соцсетях сценарист Крис Клэрмонт.
По его словам, Янссен поучаствует в картине, несмотря на прежние заявления о своей непричастности к проекту. В ленте можно будет увидеть и других звезд оригинального актерского состава, таких как Патрик Стюарт, Джеймс Марсден и Иэн МакКеллен.
В 2025 году Клэрмонт заявлял также, что в фильме появятся Крис Эванс (это оказалось правдой) и Элизабет Олсен. По его словам, в сюжете «Мстители: Судный день» будет задействован персонаж по имени Псайлок.
Основные съемки картины завершились в конце 2025 года. Предположительно, Marvel продолжит работу над лентой весной, чтобы включить в фильм больше персонажей. В проекте появятся Келси Грэммер, Алан Камминг и Ребекка Ромин.
Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В каст вошли Энтони Маки в роли Капитана Америки, Летиция Райт в роли Шури, Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума.