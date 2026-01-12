Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»

Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши

Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»

Кадр: Marvel

Нидерландская актриса Фамке Янссен, известная по франшизе «Люди Икс», вернется к роли мутанта Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день». Об этом заявил в соцсетях сценарист Крис Клэрмонт.

По его словам, Янссен поучаствует в картине, несмотря на прежние заявления о своей непричастности к проекту. В ленте можно будет увидеть и других звезд оригинального актерского состава, таких как Патрик Стюарт, Джеймс Марсден и Иэн МакКеллен.

В 2025 году Клэрмонт заявлял также, что в фильме появятся Крис Эванс (это оказалось правдой) и Элизабет Олсен. По его словам, в сюжете «Мстители: Судный день» будет задействован персонаж по имени Псайлок.

Основные съемки картины завершились в конце 2025 года. Предположительно, Marvel продолжит работу над лентой весной, чтобы включить в фильм больше персонажей. В проекте появятся Келси Грэммер, Алан Камминг и Ребекка Ромин.

Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В каст вошли Энтони Маки в роли Капитана Америки, Летиция Райт в роли Шури, Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума.

В сети уже опубликованы первые тизеры будущей киноработы. Их можно посмотреть здесь и здесь.

Расскажите друзьям