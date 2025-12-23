Вышел первый тизер фильма «Мстители: Судный день». Лента выйдет в зарубежный прокат 18 декабря 2026 года.
В ролике показали Стива Роджерса в альтернативном таймлайне после событий фильма «Мстители: Финал». К роли героя вернулся актер Крис Эванс. Стив приезжает домой, осматривает форму Капитана Америки, а в следующих кадрах держит на руках своего маленького сына.
Ранее Крис Эванс отрицал, что вернется во франшизу «Мстители». Он говорил, что «счастливо вышел на пенсию».
Главным злодеем в фильме станет Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои.
Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В актерский состав «Судного дня» вошли многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои Фантастической четверки, Громовержцы, Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт).