Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей

Аналитики: Старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Микки Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры

Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей

Фото: @MaxxRoyalResorts

Самый дорогостоящий тур в 2025 году обошелся российским туристам в 35,3 млн рублей. Такую сумму заплатила семья из трех человек за отдых в Бодруме, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В стоимость вошли 10 ночей в Maxx Royal Bodrum 5* на вилле с тремя спальнями, CIP-сервис и индивидуальные трансферы. Перелет туристы бронировали самостоятельно.

На втором месте комбинированная турпоездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию с посещением матча Криштиану Роналду для семьи из пяти человек за 31 млн рублей, на третьем ― отдых в Таиланде для компании из шести человек за 29,7 млн рублей. Топ-5 замыкают премиум-сафари в Танзании и отдых на Занзибаре (28 млн рублей), а также отдых на Маврикии (27,3 млн рублей).

В лидерах по количеству премиальных туров оказались Турция, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд, а также экзотические направления ― Танзания, Маврикий, Фиджи и Новая Зеландия. Если в 2024 году ценовой диапазон 10 самых дорогих туров составлял от 16 млн до 59 млн рублей, то в 2025-м ― от 21,9 млн до 35,3 млн.

Самый дорогой тур по России в ушедшем году был продан за 7,4 млн рублей. За эти деньги семья из четырех человек совершила вертолетную экскурсию к водопадам, позанималась трекингом, водными прогулками и каякингом.

На втором месте ― экспедиционный круиз по Шантарским островам за 6,6 млн рублей, на третьем ― новогодние каникулы в люксовом отеле около Кремля за 4,2 млн рублей. Также в топ-5 вошли отдых на вилле в Сочи и на Телецком озере на Алтае (по 3,4 млн рублей).

Расскажите друзьям