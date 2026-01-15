Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках

В сентябре в Эрмитаже заявили, что вводят бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году. Бесплатно посетить музей можно будет также в День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября). 1 сентября, в День знаний, комплекс также сделает бесплатным вход для школьников, студентов, курсантов, аспирантов и интернов.



С 1 декабря Эрмитаж поднял цены на билеты. Их базовая стоимость для взрослых посетителей теперь составляет 700 рублей. Таким образом, главный музей Петербурга сравнялся по базовому тарифу с Третьяковской галереей и Русским музеем.