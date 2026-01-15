В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники

В числе находок: праздничная одежда для кошки, карнавальные костюмы, альбом фотографий футболистов, набор для гадания на кофейной гуще, 7 игрушечных гномов и 1 снеговик. Найденные предметы передали на Склады забытых вещей. Они работают каждый день с 08.00 до 20.00 на станциях «Черкизовская», «Деловой центр» и «Котельники».