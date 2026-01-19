В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Молдова запустила процесс выхода из СНГ

Фото: Sasha Pleshco / Unsplash

Молдова начала процесс выхода из Содружества независимых государств. Об этом сообщил Newsmaker со ссылкой на министра иностранных дел страны Михая Попшоя.

Правительство планирует денонсировать ключевые соглашения с СНГ. Соответствующие документы будут согласованы предположительно к середине февраля и переданы в парламент для окончательного решения.

После отказа от трех основных соглашений Молдовы и СНГ государство с юридической точки зрения перестанет быть членом организации. Речь от устава СНГ от 22 января 1933 года, учредительного соглашения содружества от 8 декабря 1991 года и приложения от 22 декабря 1991 года.

По словам Попшоя, Молдова подписала в общей сложности около 283 соглашений в рамках СНГ. Из них денонсированы уже 71, а еще 60 находятся в процессе денонсации. Политик считает, что большинство этих документов устарели и не применяются.

Часть соглашений с СНГ власти Молдовы планируют сохранить ради экономической выгоды или практической ценности для граждан, если они не будут противоречить надеждам страны на членство в Европейском союзе.

