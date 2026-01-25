Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»

Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Фото: MChe Lee/Unsplash

Министерство просвещения подготовило поправки в законодательство, запрещающие распространения готовых домашних заданий (ГДЗ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Целью министерство называет «защиту образовательного процесса от распространения сведений, способных негативно повлиять на качество освоения программ, а также на результаты олимпиад школьников».

Под ограничение подпадут ГДЗ из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, ответы и материалы всероссийской олимпиады школьников, контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовые решения к ним. При этом разрешенным останется размещение официального содержания учебников и их электронных версий.

Реализацией запрета займется Роскомнадзор, который будет блокировать интернет-ресурсы, публикующие подобную информацию. В министерстве полагают, что эта мера оградит учебный процесс «от недобросовестного использования готовых решений» и повысит мотивацию учащихся к самостоятельной работе.

Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует сократить количество часов, отводимых на изучение иностранного языка в средних классах школы.
 

