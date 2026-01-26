Вышел локализованный трейлер «Молчаливого друга» с Леа Сейду

Кинокомпания «Русский репортаж» показала локализованный трейлер фильма «Молчаливый друг» венгерской режиссерки Ильдико Эньеди. Картина выйдет в российский прокат 19 февраля. Впервые лента была представлена на Венецианском кинофестивале.
Сюжет разворачивается вокруг девушек, живущих в разные эпохи (1908, 1972 и 2020 годы), но одинаково увлеченных ботаникой. Их судьбы связывает дерево, растущее в ботаническом саду немецкого университетского городка.
В главных ролях снялись Леа Сейду («Второй акт»), Тони Люн Чиувай («Чунгкингский экспресс»), Луна Ведлер («Я — Карл») и Энцо Брюмм («Виктор Бринтц»).
На Венецианском кинофестивале фильм удостоился приза Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а Луна Ведлер получила награду памяти Марчелло Мастроянни для лучшей молодой актрисы.
«Молчаливый друг» вошел в список 14 лучших фильмов Венецианского фестиваля 2025 года по версии Дениса Виленина и Анны Стрельчук. Они назвали картину «поэтичным палимпсестом, рассказывающим о межпоколенческой травме», который «предлагает изящную растительную, ризоматическую метафору женскому сопротивлению».
Венгерская режиссерка Ильдико Эньеди известна по фильму «О теле и душе», в 2017 году получившему «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Следующий фильм Эньеди — «История моей жены» — был представлен уже на Каннском кинофестивале. С Сейду и Ведлер режиссерка впервые работала именно над этой картиной.