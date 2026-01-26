58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера

58% россиян не готовы работать в условиях психологического насилия со стороны руководства, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков SuperJob.



42% участников опроса как минимум один раз сталкивались с абьюзом со стороны начальников, 27% — со стороны коллег. Чаще всего такая проблема возникает у россиян от 35 до 45 лет. Женщины при этом чаще мужчин страдают от абьюза как от босса (47% и 37%), так и от коллектива (29% и 25%).



Признаками начальника-абьюзера респонденты назвали психологическое давление на работников и самодурство (28%). 25% считают проявлением абьюза нарушение работодателем Трудового кодекса: задержка зарплаты, сверхурочная работа, запрет на больничный отпуск. 20% назвали унижения и публичную критику. Самые непопулярные формы психологического насилия со стороны начальства: харассмент, сплетни, нецензурная брань и кумовство (по 2%).



Для 35% респондентов буллинг в коллективе — это необоснованные придирки, 28% считают буллингом токсичность в общении, 25% — психологическое давление. Меньше всего опрошенных (3%) считают буллингом харассмент.