Сериал-продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза

Сериал «Заветы», действие которого развернется во вселенной «Рассказа служанки», выйдет 8 апреля на стриминговом сервисе Hulu. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Проект разработала та же команда, которая работала над оригинальным шоу по мотивам романов Маргарет Этвуд. В день премьеры в сети появятся первые три эпизода. Остальные серии будут выходить еженедельно.
Звезда «Рассказа служанки» Энн Дауд вернется к роли тетки Лидии. В центре истории будут также новые персонажи, в том числе Ханна, дочь Джун Осборн. Ее в шоу сыграет Чейз Инфинити.
В актерский состав сериала войдут, помимо Дауд и Инфинити, Люси Холлидей, Роуэн Бланшар, Маттеа Конфорти, Изольда Ардис, Шечина Мпумлувана и Бирва Пандья. Появится ли в «Заветах» Элизабет Мосс, неясно.
Новый сериал расскажет о молодых девушках в Гилеаде, которые готовятся стать женами. Сюжет будет развиваться вокруг послушной Ханны, получившей новое имя Агнес, и недавно прибывшей в Гилеад Дейзи.
Девушки попадут в элитную подготовительную школу, в которой работает тетка Лидия. Пока там им жестокими методами будут прививать послушание, связь Агнес и Дейзи станет катализатором, который перевернет их прошлое, настоящее и будущее.
Сериал «Заветы» создает компания MGM Television. Над ним работает шоураннер «Рассказа служанки» Брюс Миллер. Исполнительными продюсерами продолжения стали Уоррен Литтлфилд, Мосс, Стив Старк, Шана Стейн, Майя Голдсмит, Джон Вебер, Шейла Хокин, Дэниел Уилсон, Фрэн Сирс и Майк Баркер.