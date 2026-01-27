В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»

Вчера, 26 января, в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый премьерный показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение». Мероприятие прошло в формате детского киноклуба: маленьких зрителей сопровождали сказочные персонажи, а после сеанса прошел паблик-ток с Юрием Стояновым, озвучившим главного героя.
«Нам важно создать пространство, где диалог о кино можно вести с самой разной аудиторией. Голос Юрия Стоянова знаком всем поколениям, и мы очень рады, что именно он стал нашим первым героем в этом семейном формате и поделился своим опытом и с маленькими зрителями, и со взрослыми», — отметила Елена Чехоева, директор по маркетингу кинотеатра «Москва».
Мультфильм основан на книге Деборы Дисен «Рыбка унывака». Она рассказывает о нелюдимом мистере Рыбе, чей дом неожиданно разрушается и падает на жилище морского конька Пипы. Вместе они отправляются на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания.
«Любознательность часто спасает от уныния, ведь „Что?“ и „Почему?“ — два любимых детских вопроса. А это история как раз о том, как рыбка унывака превращается в жизнерадостную и веселую! Плывите по жизни так же, как эта рыбка — отважно и вместе с друзьями. Хочу, чтобы вам понравилась эта история. Смеяться — это важно!» — поделился впечатлениями о фильме Юрий Стоянов.