Халле Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона

Халле Берри исполнит главную роль в экранизации романа «Президент пропал», который написал писатель Джеймс Паттерсон и экс-лидер США Билл Клинтон. Об этом сообщил Deadline.
Берри сыграет президента Дункан — женскую версию центрального персонажа оригинальной книги. По сюжету, политику предстоит остановить террориста, который угрожает вернуть США в «темные века».
Киноадаптацию разработает Apple Orinal Films. В создании политического триллера поучаствует также RK Films. Кто станет режиссером проекта, пока неясно.
Берри снимется и в других проектах. Среди них будут комедийный боевик «Плохой коп, плохой коп» Кея Кэннона с Форчун Феймстер и Джиллиан Белл (в нем Берри сыграет крутого детектива) и многосерийная комедия «Zero F***s» о менопаузе.