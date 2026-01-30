Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете

Фото: Wichit Police

Более 11 тысяч штрафов за нарушения ПДД заплатили россияне на Пхукете в 2025 году за езду без водительских прав на арендованных авто и байках, пишет Phuket News. Они лидировали среди иностранцев.

В докладе местной полиции говорится, что всего за это правонарушение в течение 2025 года выписали 20 901 штрафов приезжим. Граждан России за это оштрафовали 11 885 раз, КНР — 1841 раз, Великобритании — 1491 раз, Франции — 1442 раза, Индии — 1134 раза, Мьянмы — 825 раз.

Езда без водительских прав стала в 2025 году самым распространенным нарушением как среди иностранцев, так и граждан Таиланда. За это было выписано 26 515 штрафов. 

На втором месте — парковка в неположенных местах (1805 штрафов). На третьем — езда на мотоциклах и мопедах без шлема (1103 штрафа), на четвертом — проезд на красный свет (525 штрафов), на пятом — иные нарушения ПДД (703 штрафа).

В сообщении также отмечается, что в течение 2025 года полиция Пхукета активно боролась с практикой выдачи средств передвижения в аренду иностранным гражданам, не имеющим водительских прав таиландского или международного образца. Автомотопрокатные компании, которые так делали, наказывались по закону.

