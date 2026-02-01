Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»

Последняя на данный момент часть франшизы ― «Пила X» ― вышла в мировой прокат осенью 2023 года (а до российских кинотеатров добралась летом 2025-го). Ее главная особенность в том, что Тобин Белл не просто вернулся к роли маньяка Конструктора, он стал главным героем. Картина получила хорошие отзывы ― на RottenTomatoes у нее 81% свежести.