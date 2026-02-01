Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

Согласно документу, в него входят клинический анализ крови с определением СОЭ (скорость оседания эритроцитов), общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухоли в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более. Еще в список попали исследование крови для определения уровня инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин).



Помимо этого, у пациентов будут учитывать показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы. Запланированы исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния и обмена веществ, ожирения, признаков снижения когнитивных функций. Обследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия.



Недавно стало известно, что анализ на риски сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС. Это тест на определение уровня липопротеина (а) в крови. Его повышенная концентрация может говорить о возможности патологии коронарных сосудов, инфаркта миокарда и инсульта.

