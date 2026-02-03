Ярославский рынок в Москве реконструируют

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает студия Артемия Лебедева
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг

Ярославский рынок в Москве реконструируют

Фото: «Яндекс Карты»

Московские власти включили Ярославский рынок в программу комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает телеграм-канал «Стройки ― и точка».

Проект охватывает территорию рынка и близлежащих гаражей ― всего около 2 гектаров. На них планируется возвести 9000 квадратных метров общественных зданий и деловой комплекс площадью 11 000 «квадратов».

В 1990-е годы Ярославский рынок, как и многие другие, оброс киосками. В 2000-е там появилась крытая галерея, куда переехала часть продавцов. Старое здание рынка со временем снесли, а на его месте открылся супермаркет. 

Весной 2024 года рынок закрывали из-за нарушений санитарных норм, затем он ненадолго возобновил работу и вскоре вновь закрылся после очередной внеплановой проверки.

В 2023 году была разработана концепция полной реконструкции рынка, включающая обновление зданий и благоустройство прилегающей территории. Будет ли она воплощена в жизнь, пока неясно. 

