В Центре «Зотов» откроется выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию режиссера

На выставке Дзига Вертов предстает как организатор нового видения. В 1920-е он призывал отказаться от игрового кино в пользу «жизни врасплох», считая камеру способом фиксации реальности, а монтаж — инструментом ее переосмысления. Его визуальный манифест «Человек с киноаппаратом» признан одним из величайших фильмов в истории. Приемы, внедренные группой «Киноки» (скрытая камера, сплит-экран, голландский угол и другие), сегодня используются повсеместно — от большого кино и рилсов до видеоарта.