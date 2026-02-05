СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса

XXV зимние Олимпийские игры стартуют в Италии 6 февраля. Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 6 февраля, на футбольном стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Перед 77 тыс. зрителей выступят итальянские певцы Андреа Бочелли и Лаура Паузини, рэпер Ghali, оперная дива Чечилия Бартоли, актеры Пьерфранческо Фавино и Матильда Де Анджелис, американская поп-звезда Мэрайя Кэри, китайский пианист Лан Лан. О том, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы, можно прочитать здесь.